Concurso vai eleger Miss Bariátrica em Salvador

Um desfile para eleger a Miss Bariátrica vai acontecer no dia 2 de setembro, na Casa Salvatore, em Salvador. No evento, os jurados irão avaliar, como forma de incentivo, 35 mulheres que se submeteram ao procedimento cirúrgico, com objetivo de mudar a forma física.

O concurso é promovido pelo Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade e está em sua 4ª edição. O tema deste ano será "Os 100 anos de Samba".

O evento tem caráter beneficente e os convidados devem contribuir com três quilos de alimentos não perecíveis, que serão trocados pelos ingressos na sede do NTCO até o dia 31 e vão ser doados para instituições filantrópicas.

O desfile será realizado em duas etapas. Na primeira, as candidatas irão desfilar com uma fantasia, que deve representar o tema do evento "Os 100 anos de samba". Já na segunda etapa, as candidatas desfilarão com traje de gala. As três participantes mais belas serão escolhidas por um juri composto por formadores de opinião, modelos e profissionais das áreas de saúde e beleza.

