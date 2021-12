Concurso que elegerá musa de bases da PM chega à reta final

Quinze jovens de Salvador e outras cidades com bases comunitárias de segurança (BCS) viverão momento especial na quinta-feira, 17. Selecionadas para representar os bairros onde vivem, elas estarão no Hotel Fiesta (Itaigara) para disputar o título Garota Comunidade BCS.

Nesta segunda, 14, elas participaram do ensaio geral, no Solar Baronesa de Sauipe, na Cidade Baixa (Roma). Para o concurso, organizado pela Polícia Militar (PM), elas tiveram aulas de passarela com o produtor da agência Onde Models, Pepê Santos, para trabalhar andar e postura. Em um salão com a presença de vários policiais, elas treinaram para o grande dia.

Letícia dos Santos, 17, de Camaçari (Gleba E), conta que espera que novas portas se abram: "Sempre gostei da área de modelos, e quando soube que era para aproximar a polícia da comunidade me motivei mais".

Esta é a segunda edição do concurso. "Como o resultado da primeira edição foi positivo, o comando geral pediu para expandirmos para outras bases", diz a capitã Maria Oliveira.

Prêmios

A organização do evento anuncia um notebook para o 1º lugar, um tablet para o 2º, e um smartphone para o 3º. Todas receberão um kit de maquiagem. Além da beleza, as garotas serão avaliadas pelo conhecimento dos bairros.

Há 17 bases no estado, 12 na capital. Por dificuldade de logística, garotas de Vitória da Conquista, Porto Seguro e Itabuna não puderam ainda participar. Foram selecionadas quatro jovens da região do Nordeste de Amaralina (com três bases) para formar as 15 finalistas. As jovens passaram por etapas regionais e foram selecionadas entre mais de 250 candidatas, entre 16 e 24 anos.

Idealizadora do concurso, que na primeira edição se limitou ao Nordeste de Amaralina, a capitã Flávia Oliveira conta que as bases fazem diversas atividades, mas sem ainda terem atingido mulheres jovens.

"Uma ação como essa mobiliza família, comunidade e busca conseguir penetrar no bairro e valorizar a autoestima das candidatas e dos moradores. A questão da beleza é só um viés dentro da idealização que engloba autoestima, representatividade e mudança de paradigma", afirma a oficial PM.

A capitã Maria Oliveira informa que, no Bairro da Paz, candidatas que não foram selecionadas estão ajudando a desenvolver projetos sociais na base: "Foi um impacto imediato. O concurso as sensibilizou para o aspecto da cidadania".

Segundo a PM, oito pessoas deverão compor a comissão de jurados que selecionará as três primeiras colocadas. Entre os convidados estarão a primeira-dama e a esposa do comandante-geral da PM.

Tímida, a estudante Caroline Sampaio, 19, não seguiu conselhos dos amigos para se inscrever, mas foi surpreendida. "Eles colocaram meu nome e agora que estou aqui gostei muito", diz a moradora de Águas Claras. Ela conta que, após a instalação da base, a forma com que via a PM mudou. "Tinha outra visão, achava que eram matadores e tinha medo. Hoje, não tenho mais", frisa.

