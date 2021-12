Concurso para 'Rei Momo' é marcado por confusão e candidatos são desclassificados

Uma confusão generalizada marcou o concurso para Rei Momo 2018, que acontece na noite desta quarta-feira, 31. Um grande bate-boca se formou após alguns concorrentes alegarem que o campeão de 2017, Alan Nery, chegou atrasado para a competição e não deveria participar da seleção.

A eleição foi temporariamente paralisada e o presidente da Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, Jairo Mata, se reuniu com os competidores. Alan alegou que não sabia que teria que chegar antes.

Após a confusão, Alan Nery e o Rei Momo de Feira de Santana, Dilsinho, foram desclassificados por conta do atraso. "O presidente foi acuado pelos candidatos e a gente não vai concorrer por motivo fútil", reclamou Dilsinho.

Apesar da desclassificação, Alan e Dilsinho desfilaram.

As polêmicas envolvendo o concurso começaram antes mesmo desta quarta. Isso porque a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia disse que não iria realizar o tradicional evento este ano por falta de tempo e que manteria Alan Nery no cargo.

Contudo, os demais candidatos protestaram e buscaram o Ministério Público da Bahia (MP-BA). Após a ação, a federação voltou atrás e decidiu realizar a seleção.

Concurso

A eleição acontece no Clube Fantoches da Euterpe, no Largo Dois de Julho. O ganhador levará para casa R$ 10 mil. Entre os jurados estão Paulo Leal, coordenador executivo do Carnaval 2018 e presidente da Associação Baiana de Trios Independentes (ABTI), a jornalista Wanda Chase e Nilton Ávila Filho, presidente do Sindicato dos Feirantes e Ambulantes da Cidade do Salvador (Sindifeira).

Além dos tradicionais candidatos a Rei Momo 2018, a novidade da edição deste ano é a participação de Ítalo Gonçalves, o MC Beijinho, do hit 'Me libera, Nêga'.

