Concurso Miss Bariátrica realiza quinta edição nesta sexta

Com o objetivo de promover um estilo de vida saudável, estimular a autoconfiança e a autoestima, o Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade (NTCO) realiza nesta sexta-feira, 1º, às 20h, na Casa Salvatore, no bairro do Cabula, a quinta edição do Miss Bariátrica.

O concurso que terá como tema "Mulheres que fizeram a diferença" deve contar com a participação de 30 candidatas que emagreceram após a cirurgia de redução do estômago. O evento visa desmitificar tabus sobre a cirurgia bariátrica e reconhecer o esforço de mulheres que conseguiram vencer a obesidade.

Segundo o diretor do Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade, Erivaldo Alves, o júri vai escolher a mais bela candidata. "O núcleo trabalha há 16 anos com cirurgia bariátrica e já atendemos mais de 9.600 pessoas que queriam mudar de vida. Vi que era possível desenvolver um projeto que mostrasse aos pacientes uma melhoria", conta Erivaldo.

O evento tem caráter beneficente e os convidados devem contribuir com três quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições filantrópicas.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

