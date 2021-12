Concurso Miss Bariátrica realiza 6ª edição em Salvador

O concurso Miss Bariátrica promove a 6ª edição no próximo dia 31, com a participação de 16 finalistas que vão disputar os três primeiros lugares. O evento acontece a partir das 20h, na Casa Salvatore, no Cabula, em Salvador.

Os ingressos podem ser trocados por três quilos de alimentos não perecíveis até o dia 30, na sede do Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade, no Engenho Velho da Federação. As doações serão destinadas a instituições filantrópicas.

O desfile das candidatas será realizado em duas etapas. Na primeira, o traje é livre e cada mulher poderá representar ela mesma no mundo, sua vida profissional e autoimagem. Na segunda, elas vão desfilar em traje de gala.

Com o tema “O seu sonho virou arte”, o Miss Bariátrica também vai dar origem a uma exposição fotográfica, que deve ser aberta ainda este ano. O concurso tem como proposta promover um estilo de vida saudável, desmitificar tabus sobre a cirurgia bariátrica e valorizar mulheres que descobriram uma nova vida após terem sido submetidas à cirurgia para tratamento da obesidade mórbida e de doenças associadas ao excesso de peso.

Estatísticas

O Brasil ocupa a segunda posição no ranking de cirurgias bariátricas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Entre 2012 e 2017, o país registrou um aumento de 46,7% no número de procedimentos realizados. De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, somente em 2017 foram realizados 105.642 cirurgias bariátricas, o que representa 5,6% a mais do que no ano anterior (2016), quando o número de cirurgias realizadas no setor privado alcançou 100 mil pessoas.

Já uma pesquisa do Ministério da Saúde referente a 2017 mostra que quase um a cada cico brasileiros está obeso, o que equivale a 18,9% da população. O estudo revela ainda que, em Slavador, 19,05% dos habitantes estão obesos e que 53% possuem sobrepeso.

