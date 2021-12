Concurso elege melhor poesia e redação

Enquanto falava a respeito da experiência de participar do Concurso de Escritores Escolares de Poesia e Redação, promovida pela Fundação Pedro Calmon, o pequeno Samuel Dantas, 8 anos, tornava-se imenso diante de uma plateia atenta.

A cena aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1º, no auditório do Centro Técnico Carlos Santanna, no bairro do Nordeste de Amaralina, onde ocorreu a apresentação da terceira edição do evento e foram abertas as inscrições para a próxima edição.

Os interessados em participar do concurso têm até o dia 1º de agosto para efetuar o cadastro, presencialmente, na sede da Fundação Pedro Calmon, localizada Av. Sete de Setembro, n° 282, Edifício Brasilgás, 5º ao 8º andares - Centro, CEP 40.060-000 ou pelos Correios. Deve ser apresentado um poema ou redação inéditos com temática livre.

A competição é voltada para estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares da capital e interior. Os vencedores vão ser agraciados com vários prêmios, além de menções honrosas.

Estímulo

Apresentado pela tia aos poemas do poeta abolicionista Castro Alves, o pequeno Samuel, aluno do 4º ano do ensino fundamental da escola privada Experimental, em Brotas, tomou gosto pela leitura, alcançando a 3º lugar na edição anterior com a poesia Mãe Natureza.

"A minha participação é importante para o meu crescimento pessoal", avaliou o garoto, para alegria do pai, Jadiel Brito, 36, que acompanhava, emocionado, o discurso do filho. "Ele sempre foi uma criança curiosa. A partir daí percebemos o potencial e começamos a estimulá-lo", contou Jadiel.

A estudante do 9º ano do Colégio Nossa Senhora das Mercês, Virna Bastos, 13 anos, foi a 1ª colocada na última edição na categoria Redação, levando para casa 100 livros como recompensa.

"Minha família sempre me incentivou, meu pai principalmente, foi ele quem me encorajou a fazer a inscrição", contou a jovem, leitora do autor brasileiro Paulo Coelho e do escritor John Green.

A aluna do Colégio Estadual Polivalente de Amaralina, Elidjane Cardoso, 19, aproveitou para apresentar um poema sobre o empoderamento negro e a luta das mulheres para equiparação de direitos. "A transformação pode ser feita através da literatura", frisou a jovem.

"A nossa busca maior é que os alunos criem gosto pela leitura, para que eles se tornem cidadãos plenos", comentou o diretor da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo. O evento contou com apresentações musicais de alunos de escolas públicas do Nordeste de Amaralina.

