Concurso elege a Miss Bariátrica Bahia 2015

Há três anos, quando deu a luz ao primeiro filho, a estudante de pedagogia Maria Clara de Souza Ferreira, 28 anos, enfrentava, com dificuldade, os obstáculos causados pelo sobrepeso após a gravidez.

Cerca de 55 quilos mais magra após uma cirurgia de redução do estômago, Maria Clara se prepara para concorrer ao título de Miss Bariátrica Bahia 2015, que será realizado nesta sexta-feira, 31, às 20h, no Sheraton da Bahia Hotel, Campo Grande.

O concurso, promovido pelo Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade (NTCO), está na 3ª edição e reúne 25 mulheres que perderam peso após a cirurgia.

Ao final, serão escolhidas três vencedoras que serão eleitas por um júri composto por formadores de opinião e profissionais de moda. A premiação vai contemplar as cinco primeiras com presentes que variam de diárias em um hotel fazenda até tratamentos de beleza.

Valorização

Muito mais que oferecer um título, o prêmio tem como objetivo exaltar a autoestima e promover a manutenção de hábitos saudáveis dessas mulheres.

"O combate à obesidade não compreende apenas o período entre a cirurgia e o pós operatório. Envolve, ainda, a preparação física e psicológica. A luta contra a doença exige garra, disciplina e determinação", afirmou diretor do NTCO e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), Erivaldo Alves.

Dentre as 25 participantes do concurso, Maria Clara foi uma das que perdeu mais peso. Ela atribui a conquista a disciplina de seguir à risca as orientações médicas e o apoio de familiares e amigos.

Além de dificuldades para se locomover, ela sofria de problemas como hipertensão e diabetes. Hoje, ainda em tratamento, ela já se sente confortável para fazer atividades físicas e ousar nos figurinos do desfile.

"Percebi que precisava da cirurgia quando senti dificuldades para sentar no chão e brincar com meu filho. Hoje, deito e rolo com ele", brincou a pedagoga.

Mais jovem entre as candidatas, a estudante de engenharia Luma Reis Ramos, 21, tinha 18 anos quando fez a cirurgia e está 40 quilos mais magra. "Sofri mudanças físicas mas, sobretudo, psicológicas. Antes, tinha vergonha de sair com os amigos, de usar algumas roupas. Hoje, me sinto muito melhor", contou.

