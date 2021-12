Concurso de karaokê em Salvador premia vencedores com comida

Acontece neste sábado, 6, em Salvador, o concurso de karaokê The Rango Brasil, que vai reunir candidatos em etapas seletivas e finais. O evento será realizado na Casa Olec, na Pituba, das 14h às 20h.

Os vencedores da competição vão receber prêmios em comida, que incluem hambúrguer especial, pastel, bolo, churros e cachorro-quente.

A disputa faz parte da feira Rango de Rua, que destaca as variadas opções de hambúrgueres com sabor de padaria, pirão de aipim com carne do sol, batatas, coxinhas com sabores variados, pipocas, doces, churros e pastéis gigantes. A entrada é gratuita e os pratos variam de R$ 5 a R$ 15.

