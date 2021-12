Concurso de fachadas voltará no 2 de Julho

O governo estadual divulgou, em Cachoeira (a 110 km da capital), a agenda dos festejos relativos ao 2 de Julho - data em que é celebrada a independência do Brasil na Bahia.



A principal novidade é a volta do tradicional concurso que premia as mais belas fachadas de casarões no Centro Histórico de Salvador, enfeitadas para saudar o cortejo cívico. Desde 2010 o concurso estava suspenso.



A série de eventos realizada ontem na cidade do Recôncavo - que começou com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Cachoeira, pela manhã, e terminou com desfile cívico às 17h - deu início à Rota da Independência.



Depois de Cachoeira, as celebrações passarão por Maragojipe e Governador Mangabeira, até chegar à capital, repetindo o roteiro do movimento que culminou com a expulsão das últimas tropas portuguesas do País.



Sede - Pelo sexto ano consecutivo, Cachoeira tornou-se a sede do Governo do Estado por um dia. A Lei 10.695/07, aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia e sancionada pelo governador Jaques Wagner, estabelece que, em 25 de junho, a sede do governo seja transferida para Cachoeira.



A legislação é uma homenagem aos moradores de Cachoeira. Foi em 25 de junho de 1822 que a população da cidade iniciou as lutas pela Independência da Bahia, culminando com a batalha final, em 2 de Julho de 1823, data magna do Estado.



A programação em Cachoeira foi aberta com a presença do governador Jaques Wagner, que só permaneceu na cidade por cerca de meia hora, seguindo para cumprir agenda oficial, segundo informações de assessores.



Quem ficou à frente da divulgação da programação do 2 de Julho deste ano foi o secretário da Cultura, Albino Rubim. "O roteiro começa hoje [ontem] aqui em Cachoeira, As atividades de implementação da Rota da Independência seguem até o próximo mês, incluindo a festa cívica do 2 de Julho, chegando até a volta do carro do Caboclo e da Cabocla para a Lapinha, entre outras atividades", salientou o secretário.



A programação foi concluída com um desfile cívico pelas principais ruas de Cachoeira, contando com a participação de representantes de diversas entidades, estudantes e autoridades.

