Concurso de Desenhos para conscientização no trânsito é prorrogado

Foi prorrogado até o dia 19 de novembro as inscrições para a 6ª Edição do Concurso de Desenhos promovido pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). O concurso tem como o objetivo levar por meio de forma lúdica a conscientização de crianças sobre boas práticas no trânsito. Inicialmente, o prazo seria encerrado nesta quinta-feira, 25, porém, a Gerência de Educação para o Trânsito (Gedut), responsável pela organização, adiou a data para que as escolas tenham mais tempo de inscrever seus alunos.

Para participar do concurso basta que escolas públicas e particulares enviem desenhos criativos de crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental que represente, em sua visão, situações que representem boas práticas no trânsito. Os três primeiros colocados serão premiados com um tablet.

As inscrições devem ser feitas pela unidade de ensino onde o aluno estuda, mediante preenchimento do formulário de inscrição disponível no site do órgão. O formulário deve ser anexado ao desenho, que não deve conter dobras, manchas e rasuras, e encaminhado pela instituição de ensino em um envelope lacrado para a Gedut, localizada na avenida Vale dos Barris, centro da cidade, na sede da Transalvador.

