Concurso de Desenhos Infantis prorroga inscrições

As inscrições para a 2º Edição do Concurso de Desenhos Infantis sobre educação no trânsito foram prorrogadas até o dia 30 deste mês. O evento é uma ação educativa promovida pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Para participar, os candidatos precisam estar cursando do 1º ao 5º do ensino fundamental das redes pública e privada. Eles devem produzir os desenhos à mão livre, retratando, de forma criativa, como os cidadãos devem se comportar no trânsito.

Os desenhos precisam ser entregues em um envelope lacrado, como o nome completo, idade e série da criança, com o título do evento. O nome do responsável também deve estar no envelope, junto com o endereço completo, da instituição que a criança estuda, além do e-mail e telefone.

A premiação conta com uma bicicleta aro 26 com equipamentos de proteção para o primeiro colocado, um tablet para o segundo e um voucher no valor de R$ 200 para troca de brinquedos para o terceiro, além de certificado de honra ao mérito para a instituição de ensino e para o professor da criança.

As premiações serão entregues no dia 12 de novembro, no auditório da Sest/Senat (avenida Manoel Dias da Silva, 1052 - Pituba).

A ficha de inscrição está disponível no site da Transalvador. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a Gedut/Transalvador pelos números (71) 2109-3663 ou 2109-3763.

