Concurso de A TARDE oferece carro zero

Como parte da festa pela comemoração do seu centenário, A TARDE está sorteando um automóvel modelo EcoSport Freestyle 1.6 zero - quilômetro. Para concorrer basta responder à pergunta: como o jornal A TARDE marcou a sua vida? A resposta deve constar no formulário encartado nas edições de domingo do jornal. Depois de preenchido, basta depositá-lo em um dos postos Populares A TARDE até o dia 10 de dezembro ou enviá-lo pelos Correios para a Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204, Caminho das Árvores, Salvador, CEP 41.822-900.

O autor da melhor resposta será presenteado com o automóvel, cor prata, com ar- condicionado, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisor elétricos, além de rodas de liga leve. O resultado da promoção será divulgado no dia 16 de dezembro. O Posto Populares situado na sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores, funciona das 8 às 20h.

Os outros postos Populares estão localizados nos shoppings Salvador, Paralela, Salvador Norte, Itaigara, Barra, Iguatemi, Piedade e Center Lapa. Todos funcionam das 9 às 22h. Dúvidas e outros questionamentos sobre o concurso cultural devem ser encaminhadas para o e-mail promocao100anos@grupoatarde.com.br.

Cultura - A ação é mais uma iniciativa cultural do Grupo A TARDE. No último dia 15, A TARDE passou a integrar um grupo seleto de periódicos centenários em atividade. No Nordeste, fazem parte deste grupo o Diário de Pernambuco, situado em Recife e fundado em 7 de novembro de 1825; o Mossoroense, de Mossoró, Rio Grande do Norte, criado em 1872; e A União, que fica em João Pessoa, na Paraíba, e circula desde 2 de fevereiro de 1893.

adblock ativo