Concurso da PM elege a Garota Comunidade

Com o intuito de resgatar a autoestima e estreitar a relação entre a Polícia Militar (PM) e a comunidade, a PM realizou a final do concurso Garota Comunidade BCS 2015.

O evento ocorreu no Hotel Fiesta, às 18h desta quinta-feira, 17, e reuniu 15 candidatas moradoras de localidades onde estão instaladas Bases Comunitárias de Segurança (BCS) de Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana.

A capitã da Polícia Militar Flávia Oliveira foi a idealizadora do concurso. O objetivo, segundo ela, foi atender um público que não tinha projetos sociais, mulheres da comunidade, com idade entre 16 e 25 anos.

"O efeito foi bastante positivo. Nós queríamos abrir um canal de abertura e conversação entre a PM e a comunidade, valorizar as meninas e o bairro de onde vieram", explica.

A grande festa contou com apresentações culturais de projetos realizados pelos policiais militares nas comunidades. O grupo musical Primeiro Som, do Calabar, e o grupo de dança do Nordeste de Amaralina Raízes foram algumas das atrações da noite.

Além dos desfiles das candidatas em trajes de banho ao som da música do cantor Gilberto Gil "Toda Menina Baiana", houve desfile com roupas de festa. Elas vestiram grifes que realçam a cultura africana.

Uma comissão formada por três jurados técnicos e dois não técnicos - dentre eles a esposa do comandante geral da PM, Rosângela Brandão - estava atenta a critérios como a beleza e o carisma das finalistas.

Foram 250 jovens inscritas que passaram por etapas regionais nas 17 bases comunitárias do estado, das quais 12, estão localizadas em Salvador.

Resultado

Bruna de Souza, de 17 anos, representante do Vale das Pedrinhas, foi a grande campeã da noite.

"Estou muito feliz por representar o meu bairro. Não esperava ganhar", disse emocionada. Quando questionada sobre seus planos para o futuro, ela afirma que quer seguir a carreira de modelo e fazer faculdade. A maior lição que aprendeu no concurso ela tem na ponta da língua. "Sem dúvida, a humildade", afirma.

O segundo lugar ficou com Bianca Bastos, 19, da Chapada do Rio Vermelho, seguida de Caroline Negreiros, 19, de Fazenda Coutos.

As três primeiras colocadas foram premiadas com notebook (primeiro lugar), tablet (segundo lugar) e smartphone (terceiro lugar). Além disso, elas levaram para casa, um kit de calçados e acessórios e um book fotográfico. Todas as participantes ganharam um kit de maquiagem.

As 15 finalistas tiveram aulas de passarela com o produtor da agência Onde Models, Pepê Santos. Com ele, aprenderam como andar e sobre a postura correta.

Esta é a terceira edição do concurso. A região do Nordeste de Amaralina foi contemplada por dois anos consecutivos e é a primeira vez que as demais bases comunitárias de segurança podem participar.

Este ano, quatro jovens do Nordeste de Amaralina das três bases do bairro participaram.

As bases comunitárias foram instaladas no estado a partir de 2011, a primeira foi na localidade Calabar. Segundo dados da PM, onde as bases foram instaladas houve redução nos índices de criminalidade contra o patrimônio e contra a vida.

Os policiais militares oferecem também cursos e aulas como forma de inclusão social e aproximação com os moradores do bairro. Atualmente, nas 17 BCSs do estado são ministradas aulas de esporte,arte/cultura, informática, entretenimento e cursos profissionalizantes.

