Concurso da Câmara Municipal de Salvador tem abstenção de 26%

Dos 47.548 inscritos no concurso da Câmara de Salvador, 35.093 candidatos compareceram às provas, realizadas no domingo, 25, que vão selecionar 60 servidores para trabalhar no Legislativo Municipal, além de 100 vagas para cadastro de reserva. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, organizadora do certame, a abstenção foi de 26,19%.

A homologação do processo seletivo está prevista para acontecer até maio. O concurso tem validade de dois anos, contados a partir da confirmação do resultado, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Para o nível médio, com salário inicial de R$ 4.575,44, foram disponibilizadas 25 vagas de assistente legislativo, cuja concorrência chegou a 1.551 candidatos por vaga. Já no nível superior, com remuneração de até R$ 5.751,35, foram ofertadas 36 vagas e a maior concorrência foi para o cargo de analista da Mesa Diretora, com 522 candidatos disputando uma vaga.

