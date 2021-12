Concursados protestam em frente aos Correios da Pituba

Cerca de 90 concursados dos Correios protestam em frente da sede da empresa, na manhã desta sexta-feira, 10, no bairro da Pituba, em Salvador. O grupo está concentrado com faixas e usando megafone para reivindicar a posse dos aprovados no concurso de 2011.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado da Bahia (Sincotelba) Josué Canto, que participa da ação, alega que a ausência dos concursados prejudica a entrega domiciliar e de encomentas.

"Estamos aqui concentrados por causa do concurso de 2011. Foram 1.325 aprovados que fizeram a segunda etapa. Como não contratou, está refletindo na entrega e muitos clientes estão tendo que vir buscar aqui. Tem um carteiro fazendo trabalho de quatro, por isto a encomenda vai demorar para chegar e a população sofre com isto".

Ainda segundo informações do presidente, já foi aprovado em audiência que os concursados sejam chamados. " Teve uma audiência no dia 12 de junho, na 15º vara de Brasília com a Dr. Audrea Vaz para chamar todo mundo do cadastro de reserva e tirar os terceirizados".

