Concreto do calçadão na orla da Pituba cede e exige reparos

Um trecho do calçadão na orla da Avenida Octávio Mangabeira, em frente à Perini, na Pituba, cedeu e corre o risco de desabar caso o conserto não seja executado. “A princípio, não vejo risco iminente, mas não se pode deixar evoluir”, avalia o professor Luiz Edmundo Campos, especialista em geotecnia e diretor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba).



Na quarta-feira, 9, após ser procurada por A TARDE, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela obra, afirmou que irá realizar a manutenção preventiva do trecho. Segundo a assessoria de comunicação do órgão, na tarde de ontem, técnicos inspecionaram o local e constataram as avarias.

Outra placa que está cedendo começa a provocar o levantamento do concreto do passeio na parte imediatamente após o meio fio da calçada.

Apesar de não haver risco iminente de desabamento, a inclinação formada pelo declive no concreto traz risco em um ponto da balaustrada. “Há o perigo de a madeira tombar se alguém colocar peso aqui”, aponta o professor.

