Concluído serviço na adutora da Estrada Velha do Aeroporto

A Embasa concluiu na madrugada desta segunda-feira, 10, o reparo na adutora da Estrada Velha do Aeroporto (EVA), que foi afetada por um deslizamente de terra ocorrido neste domingo, 9. De acordo com a empresa, o abastecimento de água nas localidades de Nova Brasília, Jardim Vila Real, Conjunto Dois de Julho, Mocambo e parte do Trobogy, que foi comprometido pelo serviço, será normalizado no decorrer desta manhã.

O trânsito está interditado na região do Estádio Barradão. Quem circula na região de São Cristóvão deve desviar para a Av. Paralela, pela Rua do Mucambo-Trobogy, na altura do mercado Vida Nova. Já que m sai do bairro de Pau da Lima deve seguir pela Rua Artênio Valente, em Canabrava, na altura do Barradão, no sentido Paralela.

