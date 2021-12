Concessionária realiza obras nas proximidades de Arembepe e Porto de Sauípe

A concessionária Litoral Norte (CLN) executa, nesta semana, no período das 7h às 17h, obras de pavimentação entre os KM 21 e 26, no sentido Norte, nas proximidades de Arembepe, em Camaçari, e no trecho entre os KM 76 e 80, próximo à entrada de Porto de Sauípe, em Mata de São João. As intervenções têm o objetivo de manter o conforto e a segurança dos usuários da rodovia.

Enquanto as obras estiverem em andamento, é necessário a atenção e a compreensão dos motoristas por conta de possíveis alterações no tráfego. A empresa orienta ainda que os motoristas atentem para a sinalização e orientação da equipe de operadores que trabalharão no local.

Para obter informações sobre as condições de tráfego na rodovia, o usuário pode entrar em contato com a CLN através do site da empresa ou do 0800 071 3233.

