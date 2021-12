Concessionária inicia testes da linha 2 do metrô de Salvador

A Linha 2 do metrô de Salvador teve seus primeiros testes com trem nos trilhos nesta quinta-feira, 28. A primeira viagem foi realizada às 16h, quando uma composição do trem fez o percurso da Estação Acesso Norte em direção à Estação Detran, marcando o início da fase de testes da linha que chegará ao Aeroporto de Salvador até o fim de 2017, de acordo com o governo do estado.

As obras da Linha 2 foram iniciadas em fevereiro de 2015 e a estação Detran deve ficar pronta em agosto deste ano. Quando finalizada, a Linha 2 vai permitir que o trajeto entre o Acesso Norte e a Estação Aeroporto seja percorrido em 27 minutos, passando pelas 12 estações que compõem o trecho. Destas, seis terão integração com os terminais de ônibus: Acesso Norte, Rodoviária, Pituaçu, Mussurunga, Aeroporto e Lauro de Freitas.

Com a conclusão da Linha 2, o Metrô de Salvador será o terceiro maior sistema metroviário do Brasil, com 41 quilômetros, incluindo a 13ª estação, em Lauro de Freitas, e o prolongamento de Pirajá até Águas Claras, onde haverá mais duas estações.

"Quando a Linha 2 do metrô entrar em operação, mais pessoas serão beneficiadas com um sistema de transporte confortável, pontual e seguro, melhorando a mobilidade e também a qualidade de vida dos soteropolitanos", destacou Carlos Martins, secretário de Desenvolvimento Urbano.

O secretário Carlos Martins, juntamente com o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eduardo Copello, e os diretores da CCR Metrô Bahia, Claudio Andrade, Rodolfo González e Juvêncio Terra, acompanharam os trabalhos dos técnicos na ação, que serviu para análises dos sistemas operacionais.

