Concessionária inicia obra de reforma do aeroporto de Salvador

Teve início nesta quinta-feira, 19, uma das etapas para a reforma do Aeroporto Internacional de Salvador. O lançamento ocorreu hoje em solenidade com a presença do governador Rui Costa e do prefeito ACM Neto. O orçamento, para este primeiro momento, é de 700 milhões.

A obra do equipamento – administrado pela empresa francesa Vinci Airports – inclui a ampliação do terminal em 20 mil metros quadrados, totalizando uma área de 85 mil metros; seis novas pontes de embarque para os aviões, conhecida como fingers; além da criação de uma segunda pista de pouso. O objetivo é que esta etapa seja concluída até outubro de 2019.

Segundo o presidente do aeroporto de Salvador, Julio Ribas, obras internas estão sendo realizadas desde janeiro, tais como a requalificação de onze banheiros, ar-condicionado, reparos na pista e no prédio do aeroporto. E mais recentemente, segundo ele, a instalação de wi-fi gratuito e ilimitado no terminal.

Ao longo de 30 anos – prazo de concessão do aeroporto para a Vinci Airports – cerca de R$ 2 bilhões serão investidos no equipamento, visando promover o desenvolvimento econômico e turístico do aeroporto internacional Luís Eduardo Magalhães, por meio de melhorias estruturais no terminal.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

adblock ativo