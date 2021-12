Concessionária Honda pega fogo na avenida Bonocô

A concessionária Honda Novo Tempo, localizada na Avenida Mário Leal (Bonocô), pegou fogo na madrugada deste domingo, 9. A unidade está situada na avenida, sentido Shopping da Bahia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros o fogo começou por volta das 4h20, quando foi feito o chamado e enviadas quatro viaturas para o local. No momento do incêndio não havia funcionários no local.

Foram danificadas no incêndio cerca de 86 motocicletas que estavam no interior da loja, além do próprio prédio da loja.

Segundo agentes dos Bombeiros o gerente da loja, identificado como Gonçalo José de Mendonça Almeida, esteve no local e foi orientado a fazer registro do sinistro na Delegacia Territorial da área e a solicitar a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia técnica, além de convocar técnicos da Defesa Civil (Codesal) para avaliar a estrutura do prédio.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do incêndio.

