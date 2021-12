Concessionária e 29 imóveis são flagrados com 'gato' de água em Salvador

Uma concessionária de veículos e mais 29 imóveis foram flagrados nesta quinta-feira, 6, com ligações clandestinas de água em Salvador.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), concessionária fica na av. Paralela, além de 25 imóveis nos Mares e quatro imóveis no Uruguai.

Concessionária

Apesar de contar com ligação com hidrômetro, a Embasa constatou que a concessionária estava há muitos meses com baixo volume de água sendo consumido, incompatível com o ramo de atividade desenvolvida.

Na pesquisa, foi identificado que parte da água estava sendo consumida sem ser registra pelo hidrômetro.

A ligação de água foi refeita, o imóvel foi notificado e está sujeito à aplicação de sanções cabíveis conforme norma vigente. A Embasa vai aplicar multa e calcular o consumo.

Imóveis

Na rua do Cantagalo, nos Mares, a partir de denúncia registrada na Ouvidoria do Estado, técnicos da Embasa identificaram um ramal clandestino que estava abastecendo 14 imóveis na localidade.

Outros 11 imóveis também estavam se beneficiando do “gato”, pois, apesar de estarem ligados à rede da Embasa, o consumo das residências estava menor que o mínimo, indicando fraude. A rede clandestina foi retirada.

Já na avenida Tupinambá, no Uruguai, um imóvel com três residências e uma marcenaria foi descoberto com ligação clandestina. O imóvel está inadimplente há sete anos. O proprietário compareceu a loja de atendimento para negociar o débito acumulado com a empresa de mais de R$ 5,2 mil.

Qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente.

adblock ativo