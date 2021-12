Concessionária de motos é assaltada na Vila Laura, diz polícia

Uma concessionária da Motopema foi assaltada na madrugada desta terça-feira, 18, no bairro da Vila Laura, em Salvador. O estabelecimento está localizado na avenida Heitor Dias. Em nota, a Polícia Militar informou que a autoria do crime está ligada a um usuário de drogas, que, durante o assalto, roubou o som de um dos veículos.

Ainda segundo a PM, na ação criminosa, o alarme da loja disparou e guarnições da 58º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas, bem como o proprietário. Ao chegar no local, policiais realizaram rondas na região, mas o suspeito não foi localizado.

Ao contactar a concessionária, o técnico em informática do estabelecimento, de prenome Washington, informou ao Portal A TARDE que até o presente momento não ficou sabendo de nenhum assalto na loja. "Eu não estou sabendo de nada até o momento. Como fico monitorando as câmeras da loja, se tivesse acontecido algo, as pessoas iriam pedir para eu checar nas câmeras. E aqui também temos vigilante", contou.

