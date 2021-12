Conceição da Praia: operação de resgate de vítima será retomada nesta 2ª

>>Vítimas de desabamento em Pernambués são encontradas sem vida

A operação de resgate do corpo da mulher de prenome Artemísia, atingida pela queda do casarão antigo na Ladeira da Conceição da Praia, será retomada na manhã desta segunda-feira, 19. Equipes do Corpo de Bombeiros interromperam na noite de domingo, 18, a tentativa de resgate da vítima. Ela foi localizada poucas horas após o acidente ocorrido no último sábado, 17, mas apenas na noite de domingo foi possível dar início aos trabalhos. A jovem, que seria garota de programa, foi identificada por uma vizinha.

Outras três vítimas do desabamento já haviam sido resgatadas na noite de sábado. Para conseguir retirar Elielson Carvalho dos Santos, 40 anos, dos escombros, a equipe de resgate teve de amputar o antebraço dele, já que ele estava preso em uma viga que sustentava os destroços.

A decisão de amputar o membro foi tomada pela equipe de salvamento, formada pelo Corpo de Bombeiros e médicos. O trabalho para retirar a vítima durou cerca de 24 horas, segundo informações da Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (Codesal).

De acordo com os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), a vítima estava estável e foi encaminhada ao hospital por volta de 1h deste domingo, 18. Outros dois homens, identificados como Robson Borges dos Santos, de 36 anos e Antônio Tadeu Noronha Vinhático, de 55 anos, foram resgatados apenas com escoriações leves.

O imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, segundo relatório da Codesal produzido no ano passado, corria risco de desabamento.

A Coordenadoria de Defesa Civil permanece em plantão de 24h pelo telefone 199 para atender às solicitações da população em caso de emergência. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone público sem a necessidade de introduzir cartão.

