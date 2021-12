Comunidades recebem 'Caminhão da Biometria' para regularização eleitoral

Os moradores de bairros de Salvador vão poder regularizar a situação do título de eleitor na própria comunidade. Na manhã desta quarta-feira, 4, houve, na prefeitura-bairro de Itapuã, a inauguração do Caminhão da Biometria, equipamento promovido da parceria entre a prefeitura de Salvador e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), que contou com a presença do vice-prefeito Bruno Reis, do presidente do órgão, desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior e do secretário de Articulação Comunitária e prefeituras-bairro da, capital, Luiz Galvão. Além de Itapuã, o Subúrbio Ferroviário e Cajazeiras também serão visitados.

Após a cerimônia de entrega, os cidadãos aguardaram a liberação para início de atendimento. Maria dos Santos, 41 anos, foi a primeira a receber a ficha. "Eu não esperava ser a primeira pessoa. Soube da ação pelo meu marido, que leu no Jornal Massa, aí acordei 4h e pensei que ao chegar aqui já enfrentaria uma fila. Quando cheguei, por volta das 5h, não havia ninguém ainda e fui para a prefeitura-bairro esperar para receber a ficha", relatou.

O presidente do TRE apontou que o órgão está em busca de promover ao cidadão qualidade em um momento em ele exerce a cidadania. "Quando o poder público impõe ao cidadão o ônus de comparecer junto aos órgãos públicos da Justiça Eleitoral para fazer sua biometria, necessariamente ele tem que dar as condições dignas de respeitabilidade para que a cidadania seja prestigiada".

Ele também comentou sobre a situação que os eleitores vivenciaram com as longas filas e exposição ao sol durante o último cadastramento biométrico e mencionou o agendamento online como uma das ações para facilitar este processo. "As ações implantadas pelo TRE vêm em homenagem à cidadania e a entrega do Caminhão da Biometria à comunidade da Bahia é mais uma ação firme e que vai em busca do respeito ao cidadão. Nós servidores públicos somos pagos para servir aos cidadãos e esse é o objetivo do TRE, nada mais é do que a tradução do nosso slogan atual 'Justiça, cidadania e serviço'".

O desembargador também informou que após passar por bairros soteropolitanos, o Caminhão da Biometria deve visitar a cidade de Conde (a 180 quilômetros de Salvador).

Para o líder comunitário de Itapuã, Jardim das Margaridas e região, Dielson Bahia, 60, a chegada do Caminhão da Biometria é positiva para as comunidades. "Nós vemos que é uma forma de trazer benefício ao bairro e ao mesmo tempo evitar que as pessoas gastem dinheiro do transporte para resolver situações como a da biometria, além de não expôr os cidadãos no sol, trouxeram cadeira e conforto aos presentes".

Os interessados em regularizar a situação eleitoral no Caminhão da Biometria não precisam fazer agendamento prévio, visto que este benefício é exclusivo dos postos fixos da Justiça Eleitoral. O veículo conta com oito pontos de atendimento que permite o recadastramento de até 32 eleitores por hora.

O eleitor deve ter em mãos um documento de identificação com foto e um comprovante de residência recente, com no máximo três meses. É importante ressaltar que a Justiça Eleitoral não configura a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de identificação válido para o primeiro título, visto que nele não consta a nacionalidade e naturalidade. O modelo antigo de passaporte também não é permitido para este tipo de cadastro, por não conter filiação. Os homens que possuírem idade entre 18 e 45 anos que farão a primeira via do título devem apresentar o comprovante de quitação militar (carteira de reservista ou certificado de alistamento militar).

A ação ocorre nesta quinta, 5, na prefeitura-bairro do Subúrbio Ferroviário, em Paripe, e nesta sexta, 6, na unidade de Cajazeiras, no Campo da Pronaica, das 9h às 16h. Não há um limite de fichas, desde que o cidadão esteja no local dentro do horário de funcionamento.

