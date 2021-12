Comunidade portuária festeja São Nicodemos com procissão

Com vestes nas cores vermelha e branca, trabalhadores do porto e fiéis saíram em procissão nesta segunda-feira, 28, em homenagem ao seu padroeiro, São Nicodemos.

A caminhada iniciou-se na sede da coordenação do Porto de Salvador, no portão 1, para a capela dedicada ao santo, próximo ao portão 2, localizada no bairro do Comércio, onde uma missa foi celebrada.

Conhecida também como Festa do Cachimbo ou Festa de São Nicodemos, a comemoração reúne atividades para toda a comunidade portuária, coordenadas pela Comissão dos Festejos de São Nicodemos, que integra empregados e colaboradores da Codeba, usuários, operadores, sindicatos e órgãos afins.

Competição

Na programação, ocorre a XXXV Corrida Rústica, nas categorias masculina e feminina, que teve largada no Terminal Marítimo de Passageiros, com percurso até a Capela de São Nicodemos.

“Renovamos nosso pedido de proteção para todos que exercem alguma atividade profissional no Porto de Salvador e proporcionar uma comemoração alegre, festiva e com muita devoção”, pontuou a presidente da comissão dos festejos, Cristina Prates.

Há 15 anos, a aposentada Maria Angélica de Jesus, 78, participa da programação. “Na minha fé, temos que agradecer, rezar e pedir proteção a todos os funcionários daqui, pois exercem funções perigosas”, disse.

Nicodemos, ou ‘Conquistador do Povo’, é mencionado no Evangelho de João como principal fariseu, respeitado e honrado pelo povo judeu.

