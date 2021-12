Comunidade LGBT recebe serviços exclusivos do SineBahia em Salvador

A comunidade LGBT em Salvador recebe nesta quinta-feira, 31, serviços exclusivos oferecidos pelo SineBahia, das 8h às 18h, na Biblioteca Pública da Bahia, no bairro dos Barris. A iniciativa busca promover a inserção de LGBTs no mercado de trabalho e contribuir para a superação de preconceitos por orientação sexual ou identidade de gênero.

A ação oferece intermediação de mão de obra, emissão de RG e de carteira de trabalho, palestra sobre empregabilidade, orientação trabalhista e inscrição para cursos de qualificação através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

De acordo com o levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e Agenda Bahia do Trabalho Decente/Setre, 33% das empresas evitam a contratação de LGBTs, 66% dos trabalhadores já testemunharam situações de discriminação LGBTfóbica no ambiente de trabalho e cerca de 90% das mulheres trans e travestis sobrevivem através da prostituição por não terem outra alternativa.

