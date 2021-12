Comunidade de Startups de Salvador promove concurso para criação de marca

Profissionais de design de Salvador têm até 31 de janeiro para participar do concurso que vai escolher o logotipo da comunidade de Startups All Saints Bay, com atuação na capital baiana.

As criações devem retratar os seguintes conceitos: inovação, disrupção e impacto socioeconômico através da criatividade baiana, e ser enviadas para o e-mail contato@abastartups.com.br, com o assunto "Logo - ALL SAINTS BAY".

De 1º a 15 de fevereiro, as produções ficam disponíveis para votação nas redes sociais da comunidade. O anúncio da marca vencedora e a premiação vão acontecer no dia 28 de fevereiro, durante o evento 'Atire a Primeira Pedra', organizado pela Associação Baiana de Startups (ABAS).

Premiação

O autor do logotipo vencedor receberá os seguintes prêmios: um ano de associação na ABAS (intransferível); seis meses gratuitos de licença de uso doQRPOINT para até cinco funcionários (transferível); 30 dias de coworking gratuito na Alvo; voucher de R$ 300 em serviços de beleza no salão Spazzios Belleza do Hair Style Alvaro Casttro (intransferível); e um ano de assinatura gratuita no plano profissional no aplicativo iFestasApp (intransferível)

