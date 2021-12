Comunidade de Barro Branco irá ganhar conjunto habitacional

Em 27 de abril de 2015, a comerciante Elizete Pereira Silva, 27, acordou em um cenário de destruição: pelo menos dez casas vizinhas à sua foram afetadas por um deslizamento de terra no Barro Branco (San Martin). Dois anos após a tragédia, ela respira aliviada, pois sabe que a filha Juliane, que nasceu seis meses após o ocorrido, não irá crescer em meio a lembranças de um dia que ela prefere esquecer.

Isso porque o lugar que foi palco da tragédia abrigará, até o final de 2018, um conjunto habitacional, cuja ordem de serviço para início das intervenções foi assinada, na manhã desta quarta-feira, 29, pelo prefeito ACM Neto, durante a entrega da primeira etapa das obras de contenção da encosta do Barro Branco.

O projeto do conjunto, que terá capacidade para 80 unidades populares, está em fase de elaboração e de captação de recursos junto ao Ministério das Cidades. A intenção, de acordo com o prefeito ACM Neto, é que os apartamentos sejam distribuídos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

“Queremos que os moradores antigos e os novos vivam em segurança e tranquilidade. Queremos fazer renascer a esperança dessas pessoas”, disse. Antes da construção do condomínio, serão implantadas cortinas atirantadas (estruturas de concreto armado), com uso da técnica de solo grampeado, com o custo previsto de R$ 3,5 milhões.

Intervenções

As intervenções da primeira etapa da obra englobaram a contenção de 1.682 m² de encosta. Também foram executados serviços de hidrossemeadura para proteção do terreno e implantado sistema de drenagem com instalação de canaletas na crista e no pé das estruturas de concreto. Nesta etapa, foram investidos R$ 8,8 milhões.

Segundo o titular da Secretaria de Infraestrutura, Almir Melo, a água proveniente das chuvas será encaminhada para a rede de drenagem existente na Avenida San Martin, que fica à margem do Barro Branco.

“Essa obra no Barro Branco é emblemática, pois alia contenção de encosta e moradia para a comunidade. Queremos resgatar a autoestima e a confiança dos moradores, além de trazer segurança a uma das áreas de risco mais críticas de Salvador”, afirmou.

A atividade integra as ações da prefeitura em comemoração ao aniversário de Salvador. Além do Barro Branco, também estão previstas as inaugurações, nos próximos dias, das contenções de encostas no Arraial do Retiro e em Marechal Rondon.

