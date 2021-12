Comunidade da Ufba realiza plenária após ameaça de morte a professora

Cerca de 300 pessoas - entre professores, servidores, estudantes e representantes dos diferentes setores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) - participam de uma plenária na manhã desta quarta-feira, 22, no pátio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na Estrada de São Lázaro, para discutir as recentes ameaças sofridas por professores.

Uma docente e pesquisadora chegou a receber ameaças de morte pelas redes sociais, por e-mail e pelo WhatsApp em função do teor das pesquisas que desenvolve no Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim), o que motivou uma moção de repúdio assinada pelo reitor João Carlos Salles e divulgada na última segunda-feira, 20.

Além dela, houve uma "tentativa de impedimento de defesa de uma dissertação de Mestrado de aluno do IHAC (Instituto de Humanidades, Artes e Ciências), tendo que solicitar a segurança da própria Universidade; e a perseguição e ridicularização nas redes sociais de projetos de pesquisa e extensão que versam sobre essas temáticas", de acordo com o comunicado.

"As pessoas vieram com o intuito de defender a Universidade e a democracia, que estão ameaçados desde o golpe que sofremos em 2016. Alguns setores estão indo para caminhos extremistas, espalhando o ódio, já que não encontraram soluções e querem culpar o outro: o negro, a mulher e os LGBTs, que podem exercer sua visibilidade dentro da universidade", ressalta Carlos Zacarias, professor do departamento de História da Ufba e um dos organizadores da plenária.

Segundo ele, a professora ameaçada prestou queixa e a reitoria da universidade está tentando rastrear a origem dos ataques. A Polícia Federal também foi acionada e já investiga o caso.

Participam da reunião ainda os servidores em greve que, na manhã desta quarta, realizaram um ato em frente ao campus de Ondina, impedindo os veículos de passarem pelo portão.

Um grande ato público em defesa da universidade e da democracia está sendo organizado pelos participantes. A manifestação deve ser articulada com outros setores da sociedade, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e a data será divulgada ainda esta semana.

Representantes de todos os setores da universidade participam de plenária (Foto: Carlos Zacarias | Cidadão Repórter)

