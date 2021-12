Comunidade da Baixa Fria receberá intervenções da Prefeitura

A comunidade da Baixa Fria, entre os bairros de São Marcos e Canabrava, vai ganhar duas intervenções municipais, de acordo com anúncio feito pelo prefeito Bruno Reis, nesta quinta-feira, 7. Uma delas é a contenção de uma encosta, danificada por problemas na rede de esgoto e que ameaça cerca de 50 famílias que residem na parte superior da Rua Manoel Bonfim. A outra iniciativa é a urbanização da área que margeia o canal.

Hoje também ocorreu a entrega da requalificação da Rua Manoel Bonfim, com a presença também de gestores municipais. No caso da encosta, foi assinada no local a ordem de serviço que autoriza a obra em uma área de, aproximadamente, 400m², com estimativa de conclusão em seis meses.

O investimento é de R$600 mil e a intervenção, que envolve drenagem e contenção utilizando a técnica de cortina atirantada, será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Na ocasião, também foi autorizada a urbanização da área no entorno do canal, que deverá receber itens como parque infantil, equipamentos de ginástica, mesas de jogos e quadra. Neste caso, a execução ficará a cargo da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) e Sucop.

O prefeito destacou que a Baixa Fria já recebeu cerca de 400 unidades habitacionais e uma escola; está sendo retomada a construção da Unidade de Saúde da Família da Baixa Fria; concluída a requalificação da Rua Manoel Bonfim, e iniciadas a contenção da encosta e a urbanização no entorno do canal. “São investimentos expressivos que passam a mudar a realidade das pessoas que antes moravam aqui sem dignidade e que, agora, ganham muito mais qualidade de vida”, declarou Bruno Reis.

Manoel Bonfim

Com investimento de R$1,7 milhão, as intervenções foram coordenadas pela Seinfra, através da Sucop, e envolveram implantação de rede de drenagem para resolver os problemas de alagamentos que existiam na localidade, sobretudo em períodos de chuva.

Além da pavimentação, a rua ganhou passeios e acessos às casas, bem como uma ponte que foi construída em alvenaria de pedra.

A urbanização do local também envolveu serviços de paisagismo com a colocação de grama em diversos trechos e plantio de árvores. A iluminação pública recebeu a instalação de novos postes e de lâmpadas em LED.

Habitação

Em novembro passado, a Prefeitura entregou novas moradias na Baixa Fria, após a conclusão da segunda etapa do projeto de implantação do conjunto habitacional. O empreendimento beneficia 128 famílias e é composto por oito prédios com quatro pavimentos e, em cada um dos andares, há dois apartamentos. As unidades possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

As obras da primeira etapa do conjunto habitacional aconteceram em 2017, quando foram entregues 230 residências.

Educação e saúde

Além dos apartamentos, também foi construída uma escola para atender a alunos de 6 a 11 anos do Ensino Fundamental I. O prédio possui dois pavimentos com cinco salas de aula, área de recreio, ambulatório e cantina/cozinha.

Estão em andamento as obras da USF que terá quatro equipes de saúde da família para atender 16 mil pessoas na região.

