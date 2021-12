Compradores sonham com carros de luxo sorteados em shoppings

Quem nunca pensou em ter um carrão sem pagar por ele? O sonho de consumo de muita gente pode se tornar real para alguns com os sorteios que shoppings de Salvador realizam neste final de ano. Com a aproximação do Natal, o Iguatemi, que está sorteando uma Ferrari Califórnia 4.3 GT conversível, e o Salvador Shopping, que soteia dez Audis, apostam nas grandes promoções para atrair clientes e aumentar em até 15% suas vendas.

No Shopping Iguatemi, as pessoas olham, tiram fotos, admiram o veículo e imaginam o que fariam com o carro. "Iria tirar muita onda pelas praias, pois a Ferrari não é carro para enfrentar o trânsito de Salvador. Como já tenho um Fox e não tenho dívidas para pagar, ficaria com a Ferrari numa boa", diz o contador Ricardo Pereira.

Cobiçada por muita gente, a Ferrari é um carro esportivo com seguro que chega a 25 mil reais. Famosos como o ex-jogador de futebol Ronaldo e o cantor Gustavo Lima possuem Ferrari de modelos semelhantes.

No Salvador Shopping, que sorteia cinco Audis no modelo Q3 e cinco A4, os clientes estão mais confiantes pela maior quantidade de chances. "Se ganhar um Audi, darei para a minha mulher. Mesmo já tendo um carro, ela ficou encantada pelo veículo. Ela ficou horas na fila para pegar o cupom", diz o empresário Eduardo Martins, 51 anos. Segundo o Shopping Salvador, a expectativa é que as vendas aumentem em até 12% este ano.

Para participar dos sorteios, os shoppings estabelecem um valor mínimo em compras. No Shopping Salvador, quem comprar a partir de R$ 250 tem direito a um cupom para concorrer aos 10 Audis no dia 8 de janeiro.

Já no Iguatemi, o valor estabelecido é a partir é de R$ 300. Mesmo não divulgando o número de clientes que irão participar do sorteio no dia 3 de janeiro, o Shopping Iguatemi informou que a promoção bateu todos os recordes dos anos anteriores.

Conselhos - Para o consultor de finanças pessoais Ângelo Costa, a melhor solução para quem ganhar a Ferrari ou outro carro seria vender. "As ruas de Salvador não são adequadas para circular um carro como a Ferrari", disse.

O consultor também fala o que fazer para quem ganhar os carros. "Quem já tem carro e tem uma boa condição financeira pode até ficar com o Audi ou a Ferrari, mesmo sabendo que sua manutenção é cara. Mas para quem comprou muito neste final de ano, a melhor solução seria vender o carro e quitar suas dívidas", completa.

A assistente social Rívia Maria Veloso, diz que ganhar a Ferrari seria uma boa oportunidade para investir nos estudos. "Se eu ganhar, vou vender o carro e, com o dinheiro, farei meu mestrado e uma viagem a Portugal", planeja.

O Shopping Piedade também investiu no sorteio de um carro para atrair clientes. Será sorteado no dia 31 de dezembro um Chevrolet Onix entre os que fizerem compras acima de R$ 150.

