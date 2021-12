Compra de livros usados garante economia no início do ano

Na ponta do lápis, a bacharel em direito Daniela Trindade, 42 anos, fez os cálculos: para comprar os 19 novos livros (11 didáticos e 8 paradidáticos) para o filho que cursa o 9º ano em uma escola da rede privada de Salvador, ela teria que desembolsar mais de R$ 2 mil.

"A situação econômica tem piorado. As escolas estão super caras. Não dá para comprar todos os livros novos", contou. A solução encontrada foi recorrer a livros usados, mas comprados com bom estado de conservação.

"Eu vendi os livros do ano passado do meu filho e procurei usados de outra pessoa para comprar. Já consegui a metade dos livros que ele precisa e só gastei R$ 300", afirmou. Assim como Daniela, muitos pais e mães têm recorrido à estratégia para economizar. Eles reclamam que o valor cobrado pelos livros está mais caro e a crise tem dificultado manter os filhos em escolas particulares.

Segundo dados da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório (Abfiae), a previsão de reajuste médio dos materiais escolares (artigos de papelaria, escolares e de escrita) está entre 5% e 8%, na comparação com o ano passado.

WhatsApp

A publicitária Sineide Xavier, 40, uniu a necessidade de economizar à vontade de dar um "destino sustentável" à pilha de livros que os dois filhos haviam usado em diferentes séries das escolas por onde passaram.

No final de 2016, decidiu criar um grupo no aplicativo WhatsApp para reunir pais e mães para trocarem informações sobre os livros que tinham para vender ou doar. Atualmente, o número de interessados cresceu e Sineide administra nove grupos lotados com 2.313 pais de alunos de diferentes escolas e que querem comprar e vender livros didáticos e paradidáticos, além de uma página no Facebook voltada para o mesmo serviço.

Nos grupos, há regras e a indicação de que os livros sejam vendidos com 50% de desconto no preço da livraria e em "bom estado de conservação". "Os balaios de livros (nome dos grupos) tomou uma proporção enorme e tive que fazer um grupo para cada série e um só para livros de literatura. Em todos eles, há uma negociação muito forte", contou.

Nos balaios, a publicitária conseguiu comprar os livros para a filha que cursa o 3º ano do Ensino Fundamental e vendeu os utilizados no ano anterior. "A crise se abateu de tal forma que vem atingindo todas as classes e a disseminação por meio do whatsapp ajuda muito. O que eu prego é a sustentabilidade e a economia que cada família está tendo", acrescentou.

Conservação

Coordenadora pedagógica, Railda Marinho, 42, ressaltou que a necessidade de conservação dos livros para serem vendidos ou trocados no ano seguinte gera um efeito positivo nos estudantes. "A orientação para cuidar dos livros para serem reutilizados é positiva. Isso ensina, de certa forma, a ter responsabilidade com as coisas. Não é somente com os livros, mas com tudo na vida. É conservação de modo geral. Tira a ideia de que tudo é descartável", frisou.

Railda aproveitou os balaios para comprar os livros para o filho que cursa o 9º ano. "Eu gastei em média metade do valor que gastaria com os novos. O de português, por exemplo, era R$ 180 e eu paguei R$ 90. Esses grupos facilitam a comunicação entre a gente. É uma alternativa muito interessante. Pelo que tenho percebido, tem muito pai e mãe que está procurando comprar e vender para economizar de alguma forma".

Ao fazer os cálculos, a pedagoga concluiu que a economia foi maior do que a esperada. "Foi maior porque eu também consegui vender os livros que ele utilizou no ano passado. Acredito que minha economia chegou ao patamar de uns 70%", disse.

O ideal é que os livros sejam riscados à lápis, o que facilita para o estudante que o adquirir. Se estiverem riscados à caneta, geralmente não são vendidos. No entanto, pais e mães se queixam de mudanças dos livros utilizados pelas escolas em anos diferentes.

"Tem muito livro paradidático mesmo que entra na lista em um ano e, no ano seguinte, não é mais utilizado. Isso dificulta o usa-lo novamente", acrescentou a pedagoga.

Sebos

Um dos proprietários do Sebo Farol das Letras, na Pituba, José Raimundo Dias, 49, contou que a procura por livros usados tem aumentado nos dois últimos anos.

"Toda hora as pessoas ligam para saber se tem um determinado livro. Pra mim, ainda é efeito da crise econômica que tem prejudicado a população. As escolas particulares têm mensalidades muito elevadas. Comprar livro usado não é uma prática nova, mas tem se expandido", finalizou.

