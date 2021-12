Compositor Tuzé de Abreu é achado dentro de carro em estacionamento

O compositor e flautista Tuzé de Abreu, que estava desaparecido desde segunda-feira, 30, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 1º. Segundo informações de pessoas próximas ao músico, Tuzé foi localizado no estacionamento do Instituto Médico Legal (IML), dormindo dentro do carro. Ele estava desnorteado, de acordo com relatos.

Sumiço

Ele tinha saído de sua casa, na Federação, com destino à Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (Ufba), mas, segundo familiares, o compositor não tinha chegado ao local.

Tuzé esqueceu o celular em casa e, devido a isso, a família ficou sem saber notícias dele. O sumiço do falutista foi registrado em uma unidade da Polícia Civil.

