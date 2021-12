Complexo Viário do Iguatemi deve ser concluído em maio

Mais de 70% dos trabalhos do prolongamento da Via Expressa de ônibus na região do Iguatemi já estão finalizados. A obra vai estender em 2km a pista exclusiva para ônibus, que atualmente termina na Rodoviária, até a Avenida Paralela, logo depois do viaduto Luís Eduardo Magalhães. A ampliação faz parte do projeto de melhoria do Complexo Viário do Iguatemi, iniciado no ano passado, e com conclusão de obras prevista para maio.

Todo o projeto está orçado em R$ 15,356 milhões, e os recursos são provenientes do Ministério das Cidades. Até o momento, foram terminados a pavimentação da via e as fundações e superestrutura da ponte que ficará na Avenida Paralela, próxima ao Viaduto Luís Eduardo Magalhães.

Dentro do mesmo projeto, está sendo construído um viaduto em frente ao Salvador Shopping, em fase de montagem da superestrutura. "O benefício vai ser duplo. A obra vai tornar as viagens de ônibus mais rápidas e diminuir o fluxo de coletivos nas outras pistas, deixando o tráfego mais livre", explica o Superintendente de Ubanização da Capital, Jorge Halla.

O prologamento da via marginal da Avenida Tancredo Neves, que passa pelos fundos do Salvador Shopping, também está em andamento. Os técnicos fazem trabalhos de terraplanagem no local. Com a obra, a pista deve ganhar 400 metros. "Quem vem pela marginal, depois do shopping, tem que voltar à Tancredo Neves, e isso causa um embaraço no tráfego", explica Halla.

Já em frente ao prédio do Desenbahia, será construída uma passarela. A passarela, que deve ter 200 metros, está na etapa de fundações e concretagem de pilares.

