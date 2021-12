Complexo Viário 2 de Julho terá trânsito alterado

Para a continuidade da obra da Linha 2 do Metrô de Salvador, os trechos centrais do Complexo Viário Dois de Julho, localizado nas proximidades do Aeroporto, serão interditados para o içamento de vigas, que serão implantadas na região. A intervenção vai ocorrer a partir desta sexta-feira, 26, até segunda, 29, sempre das 23h às 5h.

Veja as sugestões de roteiro para quem for trafegar no local:

- Quem sair da BA-526 com destino a Lauro de Freitas terá de acessar a Av. São Cristovão, passar pelo Viaduto Mário Andreazza e seguir pela Av. Carybé.

- Quem sair da Av. São Cristovão para Lauro de Freitas terá de acessar a Av. Carybé (sentido Centro), fazer o retorno do Posto Shell e retomar a avenida no sentido Lauro de Freitas.

- Quem estiver na Estrada do Coco e quiser retornar para Lauro de Freitas terá de seguir pela Av. Carybé (sentido Centro), fazer o retorno do Posto Shell e retomar a avenida no sentido Lauro de Freitas.

- Quem sair do Aeroporto com destino a Salvador terá de seguir pela Estrada do Coco até o primeiro retorno.

- Quem acessar a Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos com destino a Salvador, terá de seguir até o primeiro retorno do Aeroporto, acessar a Estrada do Coco à direita e fazer o primeiro retorno.

