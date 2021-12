Complexo esportivo é inaugurado em Itapuã

O bairro de Itapuã, em Salvador, recebe nesta sexta-feira, 16, um complexo esportivo da Estação Cidadania, construído na rua da Ilha. O equipamento foi entregue com as presenças do prefeito ACM Neto e dos secretários de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel), Sidelvan Nóbrega, e de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luciano Sandes.

O complexo esportivo já está autorizado a iniciar as atividades para a comunidade, dentro das novas ações de flexibilização das atividades devido à pandemia, anunciadas no local pelo prefeito. Para a construção do complexo de 4.312 m², foram investidos pouco mais de R$5 milhões, sendo R$2,6 milhões do governo federal, através do Ministério da Cidadania, e o restante dos cofres municipais.

ACM Neto salientou que a Estação Cidadania vai poder descobrir a vocação esportiva e formar, principalmente, muitos jovens da região, dando a esse público a oportunidade de vencer na vida a partir do esporte.

O ginásio poliesportivo também vai sediar competições e trabalhos comunitários, dando um uso cultural a esse espaço. Além disso, uma área anexa reúne seis salas onde ocorrerão aulas em diversas modalidades, além de campo de futebol e futevôlei.

Estrutura

A Estação Cidadania possui quadra poliesportiva e arquibancada com 181 lugares, além de uma área de apoio com administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, primeiros socorros, copa, depósito, academia e sanitários, inclusive para pessoas com deficiência.

Em todo o complexo, há ainda seis salas multiuso, plataforma elevatória para pessoas com deficiência, espaço para academia, campo de futebol, estacionamento, vestiários externos, quadra de futevôlei, parquinho infantil, guarita, sistema de aquecimento solar e iluminação em LED, dentre outros ambientes.

Administrado pela Semtel, o espaço poliesportivo será palco de cursos teóricos e práticos de basquete, ginástica rítmica, handebol, vôlei, judô, vôlei sentado, futebol, futsal, taekwondo e demais lutas. A estimativa é de que 750 pessoas sejam treinadas por ano no complexo.

