Complexo do Imbuí ganha uma nova via

Na tentativa de desafogar o trânsito na avenida Tancredo Neves, o governador Jaques Wagner anunciou, nesta terça-feira, 4, mais uma intervenção que faz parte do complexo viário do Imbuí, a partir da ligação que vai unir a avenida Luís Eduardo Magalhães ao Centro de Convenções, no bairro do Stiep.

Com a alteração, o motorista que vem da BR-324 pela avenida Luís Eduardo Magalhães em direção ao Stiep terá o percurso reduzido de 4,35 quilômetros para 1,70 quilômetro. Isso significa um ganho de dez minutos no trajeto, que cai de 13 para três minutos, com o tráfego em condições normais.

A ligação será feita por meio de uma via que contornará por trás do Hospital Sarah Kubitschek, passando pela Estrada do Curralinho, até chegar à rotatória do Centro de Convenções. O caminho também pode ser uma alternativa para quem deseja chegar à orla, na altura do Aeroclube.

"Essa é uma novidade do complexo, que não estava prevista, mas conseguimos viabilizar ao custo de R$ 5 milhões", disse Wagner, durante o anúncio feito na sede do Comando da 6ª Região Militar do Exército, na avenida Paralela.

Conforme o governador, o complexo viário do Imbuí-Narandiba, orçado em R$ 80 milhões, já estaria com cerca de 60% das obras adiantadas, com previsão de término entre julho e agosto próximos. "Essa é uma estimativa que projetamos, mas tudo depende do clima", salientou Jaques Wagner.

Reaproveitamento

De acordo com o diretor de obras estruturantes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), Sérgio Silva, a ligação com o Stiep só pôde ser viabilizada graças ao reaproveitamento de 160 mil metros cúbicos da argila retirada para fazer o complexo do Imbuí.

O gestor afirmou não ser possível, ainda, estimar quantos veículos serão retirados da avenida Tancredo Neves com a implantação da nova via, devido à falta de estudos sobre o tráfego local. "Cerca de 50 mil veículos utilizam o viaduto da Luís Eduardo Magalhães por dia. Nem todos vão para o Stiep", disse.

Para o diretor, os maiores ganhos com o novo caminho podem ser avaliados sob as perspectivas estrutural e ambiental para a cidade. "Conseguimos aproveitar toda a argila que foi retirada e que seria jogada fora, consumindo, ainda, dinheiro para fazer o transporte", avaliou Sérgio Silva.

Expectativa

Na opinião do engenheiro Renato Caldas, 51 anos, morador do Stiep, a via representará uma significativa economia de tempo. "Geralmente, levo cerca de 40 minutos desde as avenidas Luís Eduardo e Tancredo Neves, sempre congestionadas no fim da tarde, até o Stiep. Espero que dê certo", torce.

Já o administrador Augusto Monteiro, 48 anos, que mora próximo ao Centro de Convenções, tem dúvida quanto a uma possível "transferência de congestionamento". "Quando esses carros todos chegarem à rotatória do Centro de Convenções, como é que vai ser?", indaga.

