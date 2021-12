Compartilhamento de bicicletas ganha mais oito estações

O movimento Salvador Vai de Bike ganhou ontem oito novas estações em pontos diferentes da cidade. A capital baiana conta agora com 40 estações de compartilhamento de bicicletas.

As novas estações estão localizadas na rua dos Colibris (Imbuí); Jaguaribe e Placafor (orla); Universidade Baiana (Brotas); Praça do Fórum Ruy Barbosa (Nazaré); Boa Viagem, Bonfim e Largo de Roma (Cidade Baixa).

A TARDE esteve em cinco delas (Imbuí, orla, Nazaré e Bonfim) e o movimento nas estações foi grande. "É uma coisa que faltava em Salvador. Além de objeto de lazer e saúde, as bicicletas trazem benefício à saúde", disse a enfermeira Jéssica Alves, 26 anos, moradora do Imbuí.

Vandalismo - O Escritório Municipal da Copa (Ecopa) anunciou que seis estações já contam com videomonitoramento, para inibir ações de vandalismo como as ocorridas no último final de semana. Porém não informou quais são os terminais que contam com o serviço.

"Este foi o primeiro caso de vandalismo contra as bicicletas públicas, que já foram repintadas", informou o titular do Ecopa, Isaac Edington.

