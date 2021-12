Companhia ambiental da PM completa 36 anos nesta sexta

Uma solenidade no Instituto Anísio Teixeira (IAT) celebra nesta sexta-feira, 14, às 15h, os 36 anos da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), da Polícia Militar da Bahia.

No auditório da instituição - na avenida Paralela - irá ocorrer palestra do secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, além de uma homenagem ao primeiro comandante da Coppa, o tenente-coronel da reserva João Escopérico de Carvalho.

Fundada como Companhia de Polícia Florestal em 8 de agosto de 1979, por meio do Decreto Estadual nº 26.830, a Coppa tem a função de realizar o policiamento ostensivo, atua na prevenção e repressão, visando à preservação da vida no meio ambiente. A unidade especializada que teve o nome alterado em 1991, integra o Comando de Policiamento Especializado (CPE).

"Nossa atuação é ampla no combate aos crimes ambientais. Vai desde a fiscalização contra a pesca com explosivos ou no período de defeso, extração irregular de minérios e de vegetação, contaminação de mananciais, desvio irregular de água, maus-tratos de animais, cativeiro de animais silvestres entre outros ", disse o comandante da Coppa, major Natan de Oliveira.

Atribuições

A sede é localizada no perímetro do Parque Metropolitano de Pituaçu. O efetivo de 115 militares atua de três formas: inteligência, verificação de denúncias, repressiva e preventiva. "Além das ocorrências motivadas por denúncias e operações que realizamos, o contato com a comunidade é intenso", disse o major Natan Oliveira.

Desde o último dia 11 até o dia 21 deste mês, na sede da Coppa, no bairro de Pituaçu, os policiais lotados na unidade receberam estudantes da escola municipal Carlos Murion, no mesmo bairro.

A ação integra as atividades preventivas realizadas pela companhia. Os militares atuam como multiplicadores de educação ambiental. Além de conhecer as instalações físicas da Coppa, os alunos aprendem sobre a flora e fauna nativas.

São, pelo menos, cinco anos de trabalho na conscientização de crianças e adolescentes do 3º ao 5º ano. "Os alunos ficam conscientes e mudam a postura dentro e fora da escola. Já contamos com a assessoria técnica deles para a construção de uma horta e sempre solicitamos ajuda nas atividades que envolvem o tema", contou a diretora da escola, Maria Luiza dos Santos.

Associações de moradores e de profissionais da área também são alvo de trabalho da Coppa, por meio de palestras e exposições. Além da unidade que funciona em Salvador, o estado ainda conta com Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) em Lençóis e Porto Seguro.

A unidade também atua em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o Ibama, Ministério Público e Instituto Mamíferos Aquáticos. "Fazemos operações em conjunto, além de ações de capacitação", contou o major Natan Oliveira.

