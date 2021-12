Companheiro da traficante Nem Gorda é morto em Paripe

O companheiro da traficante Nem Gorda, Alex Brito das Neves, o Grilinho, 26 anos, foi morto a tiros em Paripe nesta terça-feira, 8. Ele foi baleado nas pernas, braço, costas e genitália. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas.

O crime aconteceu por volta das 18h, na rua Almirante Tamandaré, mesmo local onde ele morava. Alex foi socorrido pelo padrasto, identificado como Antônio, e deu entrada no Hospital do Subúrbio meia hora depois do crime, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o padrasto, Alex chegou em casa na terça com uma mochila, sem falar com ele ou com a mãe, foi para o quarto, depois para a cozinha e saiu. Logo após a saída, o casal ouviu tiros na rua e já encontrou a vítima baleada no chão.

Antônio, que afirmou que a vítima era companheiro de Nem Gorda, contou ainda que Alex estava envolvido no tráfico de drogas e já teve várias passagens na polícia, sem especificar os crimes pelos quais respondeu. O Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), responsável pelo caso, não confirmou a informação do padrasto.

Ainda segundo depoimentos de familiares e moradores locais, Alex já tinha sofrido uma tentativa de homicídio, quando foi baleado no rosto. Não foi informada a data do caso. O Departamento está apurando todas as informações dadas pelo padrasto, inclusive, se Alex realmente tinha um relacionamento com a traficante Nem Gorda.

Foto do casamento de Alex com Nem Gorda (Foto: Diego Mascarenhas | Arquivo | Ag. A TARDE )

