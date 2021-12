Comoção marca enterro de seis vítimas dos deslizamentos

Os corpos de seis vítimas dos deslizamentos de terra que aconteceram na segunda-feira, 27, em Salvador foram enterrados nesta terça-feira, 28. Quatro sepultamentos aconteceram no Cemitério de Campinas de Brotas e outros dois no Cemitério Quinta dos Lázaros.

Geraldina Bispo Reis, 36 anos, e os dois filhos dela, Jonatas Bispo, 13 anos, e Joice Bispo, 15 anos e o sobrinho de Geraldina e primo das crianças, Adriano Bispo Pereira, 11 anos, todos soterrados na localidade do Marotinho, em Bom Juá foram velados e enterrados em Brotas.

A despedida reuniu familiares, amigos e moradores da comunidade de Marotinho que acompanharam durante a tarde, em clima de forte comoção, o sepultamento dos corpos dos quatro.

O velório foi realizado de forma improvisada. Parentes e amigos tiveram segurar os caixões por falta de suporte. Depois de reclamações, bancos foram disponibilizados para serem usados como apoio. A capela do local também estava fechada e o velório teve que ser realizado em área aberta. A estrutura do local foi bastante criticada por parentes das vítimas.

Quinta dos Lázaros

Samuel Santos de Oliveira, 12 anos e Maria Teresa de Jesus Silva, 57 anos, foram enterrados no Cemitério Quinta dos Lázaros, também na tarde desta segunda. Os dois foram encontrados na localidade do Barro Branco, na Av. San Martin.

Familiares, amigos e moradores do local estiveram presente ao sepultamento que começou às 16h.

