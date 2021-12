Comoção marca enterro de PM morto em assalto a farmácia

O corpo de Policial Militar Aldo Carvalho dos Santos, de 46 anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira, 18, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, em Salvador, num clima de revolta e muita comoção. Cerca de 500 pessoas acompanharam a cerimônia.

O sargento é o terceiro PM morto em cinco dias em Salvador e região metropolitana (RMS). Ele foi atingido por tiros na cabeça e no tórax, por volta das 18h40, quando voltava para o estacionamento da farmácia Drogasil, da Avenida Manoel Dias da Silva. Aldo morreu horas depois no Hospital da Bahia, na Av. Magalhães Neto.

O sargento Roque Santos, presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia (APPM), contou que Aldo tinha acabado de sair do trabalho, na 13ª CIPM (Pituba), e foi ao estabelecimento como cliente e, ao ver a situação, tentou sair.

“Tenho certeza que não houve reação por parte dele. A ação foi muito rápida”, avaliou Santos “Era um excelente policial, era muito conhecido na Pituba. Era um bom pai”, completou Santos.

Investigação

As imagens de três dos cinco homens suspeitos de participar do roubo que resultou na morte do sargento da PM foram divulgadas nesta quarta, 18, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Os criminosos foram flagrados pelas câmeras de segurança da farmácia, onde o crime foi cometido. Os outros suspeitos não aparecem nos registros.

Quem souber o paradeiro dos suspeitos é só ligar para os números (71) 3235-0000/ 3116-0000. Não precisa se identificar.

Outros casos

No dia 14, o soldado Jailson César dos Santos Mendes, de 43 anos, foi executado durante um roubo a ônibus, na Paralela. Já no domingo, 15, o soldado Urivelton de Jesus Santana, 31, foi morto em Lauro de Freitas. Na mesma ação, o soldado Carlos Ademir Oliveira Lima, 45, também foi ferido e sobreviveu ao crime.

Também na tarde desta quarta, o soldado C. Almeida, lotado na Base Comunitária da Itinga, em Lauro de Freitas, foi baleado nas nádegas e de raspão em um dos braços e no pescoço, ao passar pela Av. Fortaleza, em Itinga, a poucos metros da Base.

Segundo o major Sérgio Dias, comandante da 81ª CIPM (Itinga), o soldado foi baleado por PMs do Serviço de Investigação da 81ª CIPM ao passar em seu carro, um Renault Sandero, em atitude suspeita e por não atender a solicitação de parada. Ele foi levado ao Hospital Aeroporto e passa bem.

adblock ativo