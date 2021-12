Comoção marca enterro de líder da população de rua da Bahia

Com gritos de “Maria Lúcia, presente!”, o corpo da líder do Movimento Nacional de População de Rua da Bahia (MNPR-BA), Maria Lúcia Pereira, foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 26, no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador

Familiares e amigos reuniram-se pela manhã na sede da entidade no Pelourinho, onde ocorreu o velório. Após a missa, integrantes e parceiros do MNPR-BA prestaram as últimas homenagens. Segundo amigos, a fundadora do movimento havia apresentado indícios de infecção urinária há algumas semanas e teria sido internada.

Maria Lúcia, 51 anos, teria melhorado e voltado às atividades, mas o quadro agravou-se e a líder faleceu na madrugada da quarta-feira passada. A família não confirmou a causa da morte.

Edson Alexandre da Silva, marido de Maria Lúcia, recorda com emoção a história da companheira. “Ela era uma mulher para o povo, renascida do papelão. A emoção nunca acabou, ela estará sempre conosco”, lembra.

Leonildo José Monteiro, representante do MNPR, destaca a trajetória da líder baiana. “É comum ouvirmos história de mulheres negras que moram em condição de rua e sofrem diversas violações, mas ela fez história de luta. Esteve no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU)”, aponta.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo