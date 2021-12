Comoção marca enterro de jovem morto em Rio Sena

Cerca de 400 pessoas participaram do sepultamento do estudante Joabe de Jesus da Silva, 17 anos, morto a tiros próximo à entrada da escola onde estudava em Rio Sena. O enterro foi nesta sexta-feira, 18, no cemitério Quinta dos Lázaros.

O enterro contou com a presença de familiares e amigos de Joabe e foi marcado por muita comoção. Os colegas de escola foram vestidos com a farda da Escola Estadual Sara Violeta de Mello Kertez, prestando uma última homenagem.

Segundo um policial, ele foi morto por outro adolescente que estuda na mesma escola. O crime teria sido motivado por ciúmes, já que Joabe teria ficado com a ex-namorada do suspeito.

A Polícia Civil já identificou o suspeito, mas não revelou o nome para não atrapalhar as investigações.

O caso é investigado pelo delegado Reinaldo Mangabeira, da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos.

O Caso

O crime ocorreu em frente ao colégio, na tarde da quinta-feira, 17. O aluno foi atingido por três tiros, um na cabeça, outro na virilha e o terceiro nas costas. De acordo com a polícia, dois homens passaram em uma moto e fizeram os disparos, tendo o jovem como alvo.

