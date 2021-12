Comoção e revolta marcam enterro do mestre Moa do Katendê

O corpo do mestre de capoeira e compositor Romualdo Rosário da Costa, de 63 anos, conhecido como Moa do Katendê, foi enterrado sob clima de comoção e revolta na tarde desta segunda-feira, 8, no cemitério Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador.

Ele foi morto a facadas na noite do domingo, 7, após uma discussão política no Bar do João, na comunidade do Dique Pequeno, no Engenho Velho de Brotas. O suspeito foi preso.

O sepultamento, que reuniu familiares e amigos, ocorreu por volta das 17h e foi marcado por gritos de 'Ele Não', já que Moa do Katendê havia manifestado apoio a Fernando Haddad (PT).

