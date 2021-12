Comitiva de Salvador visita os EUA para desenvolver a educação municipal

Uma comitiva formada por representantes da prefeitura de Salvador está no Estados Unidos para debater a qualidade na rede municipal de ensino. Nesta terça-feira, 13, houve uma reunião com a cúpula do Banco Mundial com o objetivo de discutir o contrato de financiamento de U$ 125 milhões, que devem ser aplicados nas áreas da educação, saúde e promoção social.

Na ocasião, o grupo, formado pelos secretários Bruno Barral (educação), Luiz Carreira (Casa Civil), Claudio Tinoco (Cultura e Turismo), Tiago Dantas (Gestão) e pelo prefeito ACM Neto, conversou com representantes do banco sobre possíveis soluções na área já utilizadas no País. Durante o encontro, Bruno Barral fez uma apresentação sobre a educação pública municipal de Salvador.

Ainda nesta terça, a comitiva municipal conheceu escolas na capital estadunidense, Washington DC, e em Palo Alto, cidade localizada no estado da Califórnia, para conhecer o modelo de atuação conjunta do poder público com a iniciativa privada. Um deles, o voucher - governo paga pela vaga do aluno em escolas privadas -, é semelhante ao programa Pé na Escola, lançado em outubro. O outro modelo é o charter, que é 100% financiado por recursos públicos e gerido pela iniciativa privada.

A agenda da missão municipal continua até esta quinta, 15, e prevê uma reunião com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de visitas a empresas de tecnologia que atuem na área de Educação. No último dia, a comitiva irá para Standford, na Califórnia, onde participará da Lemann Dialogue, conferência anual que reúne quatro universidades apoiadas pela Fundação Lemann (Columbia, Harvard, Illinois e Stanford) para discutir sociedade, economia e política. Este ano, o tema do evento será "Social Innovation and Brazil's Future" (Inovação social e o Futuro do Brasil).

