Comitiva baiana participa de missão no Reino Unido

Uma equipe do governo baiano participará de uma Missão Técnica ao Reino Unido com o objetivo de conhecer de perto as experiências britânicas em parceria público-privada (PPP) e apresentar a potenciais investidores o projeto de mobilidade urbana (Metrô/VLT) no transporte de Salvador. A visita será realizada entre segunda-feira, 25, e o dia 29 de julho.

As parcerias que resultaram na missão foram articuladas pela RedePPP, coordenada pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e reúne mais de 30 organizações brasileiras, entre estados, municípios, órgãos federais e agências de fomento.

"Esse tipo de iniciativa é importante porque as PPPs são a melhor estratégia para a melhoria e ampliação em áreas de infraestrutura, logística e saúde. Neste sentido as experiências da Bahia com PPPs (Hospital do Subúrbio, Fonte Nova e metrô) demonstram o sucesso desse tipo de parceria", destaca Paulo Guimarães, superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Guimarães compõe a comitiva estadual, em conjunto com a assessora de Assuntos Internacionais do Governo, Fernanda Régis, e Camila Silva, da coordenação de PPPs da Secretaria da Fazenda.

Pautada na troca de experiências práticas, a missão terá ainda a participação de líderes e gestores envolvidos na formulação e na implementação de projetos de PPP em outros estados e municípios brasileiros.

Roteiro

O roteiro da missão prevê visitas técnicas e encontros com especialistas e potenciais investidores, com o objetivo de atrair empresas para participar de oportunidades em PPPs e concessões em estados e municípios brasileiros. A programação também inclui reuniões entre representantes de estados e companhias brasileiras e de companhias e investidores britânicos.

A missão conta com recursos do Prosperity fund, fundo formado com 0,08% do total de receitas do Reino Unido e destinado a dar suporte a iniciativas do setor público em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.

A iniciativa é da Embaixada Britânica no Brasil em parceria com a London School of Economics and Political Science, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e a Rede Intergovernamental para o Desenvolvimento das PPPs.

