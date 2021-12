Comitê de Segurança discute ações para a Copa do Mundo na BA

Aconteceu nesta quinta-feira, 15, a primeira reunião para a segurança da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 na Bahia, no Parque Tecnológico da Bahia. O Comitê Executivo de Segurança Integrado Regional (Cesir) formado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), Forças Armadas e Polícia Federal vai comandar as atividades para o setor no estado, desde o planejamento antes e até depois do término do mundial.

Coordenado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), o comitê tem o propósito de garantir que o Mundial de Futebol ocorra com tranquilidade. Para isso, cada um dos envolvidos nas ações, incluindo as polícias Civil, Militar e Rodoviária, além de agentes municipais de trânsito e ordem pública, vão trabalhar de maneira integrada. Juntos, irão resguardar não somente o estádio, mas toda a estrutura ligada à Copa, como hotéis, estradas, espaços de exibição dos jogos, rodoviária, portos e aeroportos.

Além de outros efetivos, estarão trabalhando diretamente na segurança do Mundial cerca de 2.300 homens das Forças Armadas, incluindo Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira, mais de 18 mil policiais militares e bombeiros e aproximadamente 1.500 agentes da Polícia Civil.

Para planejar essas ações, o comitê vai se reunir semanalmente e durante os dias de jogos na capital baiana. Depois do Mundial, os trabalhos devem ser registrados em um relatório elaborado por integrantes do Cesir. Além de Salvador, outras estratégias também foram montadas para as cidades que receberão as delegações como Mata de São João, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro.

