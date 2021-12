Comissão rejeita proibição de sacrifícios no candomblé

O projeto de lei do vereador Marcell Moraes (PV), que queria proibir o sacrifício de animais em rituais religiosos do candomblé, morreu antes de ir a plenário. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Salvador rejeitou por unanimidade a proposta.

A comissão considerou inconstitucional o projeto, mas ele ainda pode chegar a plenário através requerimento. Marcell compareceu, não se pronunciou e também não atendeu ao apelo para que retirasse o projeto e saiu do plenário.

Integrantes do povo de santo estiveram presente à galeria do plenário para protestar contra a matéria. O vereador Gilmar Santiago (PT) entregou à Mesa da Câmara um documento e entregaram um documento assinado por oito entidades ligadas a terreiros de candomblé e umbanda defendendo o arquivamento do projeto por razões jurídivas e sócio-antropológicas.

De acordo com o parecer do presidente do colegiado, o vereador Kiki Bispo (PTN), a definição foi fundamentada na Constituição Federal e nas tradições culturais, que defendem a liberdade religiosa.

Moraes disse que o projeto não foi bem interpretado pelos demais vereadores, pela sociedade e por religiosos. Segundo ele, caso o plenário também rejeite a matéria, apresentará um novo projeto de lei, com o mesmo propósito de defender os animais, retirando as referências a "religiões".

